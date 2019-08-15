УЗ виставила на продаж 73 тисячі тонн металобрухту

"Укрзалізниця" виставила на продаж через електронний майданчик Prozorro.Продажі чергову партію брухту чорного металу - компанія пропонує 12 лотів вагою понад 73 тисячі тонн.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

Зазначається, що початкова вартість 12 лотів становить майже 379 мільйонів гривень, але у компанії планують отримати не менше 400 мільйонів гривень від продажу цієї партії металобрухту.

Аукціони за цими лотами відбудуться упродовж серпня.

В "Укрзалізниці" заявляють, що пішли назустріч потенційним покупцям - врахували пропозиції і починають продаж металобрухту за новими умовами.

"Відтепер ми реалізуємо металобрухт, який вже завантажено у вагони. Крім того, зменшили до 50 % передплату, після якої будемо починати відвантажувати брухт (раніше була 100%). А за несвоєчасне відвантаження запроваджуємо для компанії штрафні санкції", - розповів директор з правових питань та майнової політики УЗ Артур Рєзнік.

Економічна правда