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На Житомирщині побудують ще дві вітроелектростанції на 120 МВт

Четвер, 15 серпня 2019, 14:29

Київська компанія "Вінд Солар Енерджі" побудує дві вітроелектростнації "Ємільчине" і "Бердичів" потужністю по 60 мегават кожна в Ємільчинському та Бердичівському районах Житомирської області.

Про це повідомляється на сайті Єдиного реєстру оцінки впливу на навколишнє середовище, передає "Інтерфакс-Україна".

"У рамках проекту планується будівництво 36 вітроустановок потужністю до 5,6 МВт кожна. Висота веж становитиме 166 метрів, діаметр ротора - до 150 м", - зазначається у повідомленні.

За даними, розміщеними на сайті компанії, "Вінд Солар Енерджі" через свою дочірню компанію Solar Kvant із 2013 року володіє і експлуатує СЕС на 5 МВт у Покровському р-ні (Дніпропетровська обл.) на ділянці 10 га.

Згідно з даними Єдиного реєстру юросіб, кінцевим бенефіціарним власником "Вінд Солар Енерджі" є Ельвіра Теслюк, до цього в структурі власників була кіпрська компанія WSE CYPRUS LTD.

Нагадуємо:

Раніше арабське управління з інвестицій і розвитку та українська компанія STC Energy підписали угоду на 2 мільярди доларів на розвиток сонячних електростанцій в Україні.

Навесні 2018 року Європейський банк реконструкції та розвитку виділив Україні 25,9 мільйонів євро на будівництво трьох сонячних електростанцій у Вінницькій області.

За останні три роки в Україні понад 3 тисяч приватних домогосподарств встановили сонячні електростанції загальною потужністю 51 МВт.

У квітні-2019, "Вінд Солар Енерджі" заявила про намір побудувати три вітроелектростанції в районі села Покалів Коростенського району Житомирської області загальною потужністю до 190 МВт.

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