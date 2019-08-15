Що важливо для шукачів роботи - опитування

При виборі роботи шукачі більше звертають увагу на стабільність компанії, ніж на перспективи власного розвитку.

Про це свідчать результати опитування hh.ua і grc.

Підкреслюється, що при оцінюванні значущості факторів вибору роботи найвищий бал отримав такий критерій, як "Конкурентний рівень заробітної плати".

Другим за важливістю показником респонденти назвали стабільність компанії на ринку. Можливість власного кар’єрного зростання і цікаве наповнення робочого процесу – на 3 та 4 місцях відповідно.

Офіційна зарплата набрала найнижчий бал серед решти факторів.

"І це підтверджує дані, які було отримано в результаті дослідження "Рейтинг роботодавців України 2018". Так, опитування показало, що респонденти, особливо з числа досить молодих фахівців, не вважають офіційне працевлаштування важливим фактором при виборі роботи", - йдеться у результатах дослідження.

Про значущість такого чинника заявили 4% респондентів з числа тих, хто декларує досвід роботи до 1 року та 7% респондентів з числа тих, хто декларує досвід роботи від 3 до 5 років.

Також про значущість такого фактора зазначили 16% респондентів з числа тих, хто декларує досвід роботи понад 10 років.

Абсолютна більшість учасників опитування має роботу. З них 57% отримують виключно офіційну "білу" зарплату і лише 6% заявляють, що усі виплати здійснюються з ігноруванням чинного законодавства.

Ще 15% "білими" одержують лише "мінімалку", а 5% зазначили, що бонуси та/або премії їм виплачують неофіційно.

"Соціальні виплати респондентам здебільшого (крім тих, хто отримує повністю "білу" або "чорну" зарплату чи взагалі не зазначив формат щомісячного розрахунку) виплачуються в межах заробітної плати (таких 40%) або на розгляд компанії-роботодавця (33%).

Кожен 10 опитаний не має можливості одержувати соціальні виплати", - йдеться у звіті hh.ua і grc.

Згідно з минулорічними дослідженнями, у 2016 та 2017 роках про повністю "білу" зарплату заявляло 54% респондентів, що на 10% та 9% більше, ніж у 2014 та 2013 роках відповідно.

Економічна правда