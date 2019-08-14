Мінфін просить НБУ оновити прогноз курсу гривні

Міністерство фінансів очікує від Національного банку уточненого прогнозу курсу гривні на 2020-2022 роки для розробки проекту держбюджету на 2020 рік.

Про це написала міністр фінансів Оксана Маркарова на своїй сторінці в Facebook.

За словами міністра, відповідно до бюджетного кодексу саме НБУ надає Мінекономрозвитку цей показник.

Також Мінфін направив запит в МЕРТ щодо того, чи будуть уточнення за іншими показниками, які є істотними для розрахунків доходів і видатків бюджетів.

"Ми точно повинні попередити ситуацію 2018 та 2019 років, коли курс (як середньорічний, так і на кінець року) було надано нам в прогнозі стабільно вище фактичного (те, що в статистиці називається forecast bias) і як результат впливає на стабільне невиконання доходів за тими категоріями, які залежать від курсу", - написала Маркарова.

За її словами, Мінфін чекає на оперативне уточнення або підтвердження поточного прогнозу.

Ці дані необхідні для формування проекту бюджету 2020 року, який повинен бути поданий до Верховної Ради до 15 вересня.

Як відомо, до державного бюджету України на 2019 рік закладено курс долара на рівні 29,4 грн за дол на кінець року.

Національний банк встановив офіційний курс гривні на 14 серпня на рівні 25,14 гривні за долар.

Економічна правда