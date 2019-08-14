IBM призначила нового керівника в Україні

Американська компанія International Business Machines оголосила про призначення Богдана Хорощака новим директором IBM в Україні.

Про це "Економічній правді" стало відомо із власних джерел.

Повідомляється, що 13 серпня він замінив на цій посаді Валерія Шляхова, який залишив компанію.

"Я дуже радий можливості масштабувати свій досвід у сфері ІТ-послуг на благо клієнтів IBM в усій екосистемі України. Вони підвищують ефективність бізнесу шляхом упровадження найбільш прогресивних рішень, а саме: використання переваг технологій з відкритим кодом і мультихмарних середовищ", — сказав Хорощак, коментуючи своє призначення.

Хорощак працює в ІТ-індустрії 14 років і спеціалізується на розвитку бізнесу, управлінні продажами й консультуванні.

Він прийшов в IBM у 2012 році на посаду торгового представника в Україні. У 2014–2015 рр. керував департаментом програмного забезпечення. У 2015–2017 рр. очолював напрям цифрових продажів і поновлення ліцензій на ПЗ в країнах Центральної та Східної Європи. З листопада 2017 року й до нинішнього підвищення керував департаментом технічного сервісу (GTS) в Україні.

У 2007 році Хорощак закінчив Інститут прикладного системного аналізу Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" і отримав диплом за спеціальністю "Інтелектуальні системи прийняття рішень".

International Business Machines - один із найбільших у світі виробників і постачальників апаратного та програмного забезпечення, а також IТ-сервісів і консалтингових послуг.

Нагадаємо:

У жовтні 2018 року IBM домовилася про придбання розробника програмного забезпечення Red Hat за 33 млрд дол. Зазначалося, що це стане найбільшим придбанням в історії компанії.

У січні 2019 року IBM представила перший у світі квантовий комп'ютер для комерційного використання.

Економічна правда