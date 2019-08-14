Всі розділи
Укр / Рус

IBM призначила нового керівника в Україні

Середа, 14 серпня 2019, 12:54
 

Американська компанія International Business Machines оголосила про призначення Богдана Хорощака новим директором IBM в Україні.

Про це "Економічній правді" стало відомо із власних джерел.

Повідомляється, що 13 серпня він замінив на цій посаді Валерія Шляхова, який залишив компанію.

 "Я дуже радий можливості масштабувати свій досвід у сфері ІТ-послуг на благо клієнтів IBM в усій екосистемі України. Вони підвищують ефективність бізнесу шляхом упровадження найбільш прогресивних рішень, а саме: використання переваг технологій з відкритим кодом і мультихмарних середовищ", — сказав Хорощак, коментуючи своє призначення.

Хорощак працює в ІТ-індустрії 14 років і спеціалізується на розвитку бізнесу, управлінні продажами й консультуванні.

Він прийшов в IBM у 2012 році на посаду торгового представника в Україні. У 2014–2015 рр. керував департаментом програмного забезпечення. У 2015–2017 рр. очолював напрям цифрових продажів і поновлення ліцензій на ПЗ в країнах Центральної та Східної Європи. З листопада 2017 року й до нинішнього підвищення керував департаментом технічного сервісу (GTS) в Україні.

У 2007 році Хорощак закінчив Інститут прикладного системного аналізу Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" і отримав диплом за спеціальністю "Інтелектуальні системи прийняття рішень".

International Business Machines - один із найбільших у світі виробників і постачальників апаратного та програмного забезпечення, а також IТ-сервісів і консалтингових послуг.

Нагадаємо:

У жовтні 2018 року IBM домовилася про придбання розробника програмного забезпечення Red Hat за 33 млрд дол. Зазначалося, що це стане найбільшим придбанням в історії компанії.

У січні 2019 року IBM представила перший у світі квантовий комп'ютер для комерційного використання.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

IBM компанії IT

powered by lun.ua
Матеріали за темою
IBM представила перший квантовий комп'ютер для бізнесу 10 січня 2019, 18:41
Угода на 33 мільярди доларів: IBM купує виробника ПЗ Red Hat 29 жовтня 2018, 15:10
IBM представила найпотужніший комп'ютер у світі 11 червня 2018, 10:50
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!