Придбаного в обхід тендеру пального "Укрзалізниці" вистачить на 2 місяці

Дизельного пального, яке "Укрзалізниця" закупила на договірних засадах в обхід тендеру, вистачить на 2 місяці.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

"Наразі компанія підписала договори на постачання 30 тисяч тонн дизпального, з яких вже отримала 7 тисяч тонн. Решта надходитиме за рознарядками. Договори ще з двома постачальниками на 30 тисяч тонн дизпального готуються до підписання. Таким чином, компанія буде забезпечена дизелем на найближчі 2 місяці", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ще 8 процедур закупівлі загалом на 100 тисяч тонн дизпального наразі залишаються заблокованими у зв'язку з розглядом скарг постачальників АМКУ.

"У разі швидкого розблокування закупівель договори за цими процедурами можна буде підписати в останній декаді серпня.

Також компанія готується оголосити нову закупівлю ще 50 тисяч тонн дизпального. Тендер розпочнеться найближчими днями", - заявили в "Укрзалізниці".

"Вже восени дамо старт процедурі укладання рамкової угоди з виключно надійними трейдерами. Постачальників обиратимемо за результатами аукціонів за критерієм найвигідніших цінових пропозицій", - підкреслив голова правління УЗ Євген Кравцов.

Нагадаємо:

2 серпня Кравцов заявив, що усі тендери на купівлю дизпального, які оголосила "Укрзалізниця", заблокували скаргами окремих гравців ринку.

Через це там вирішили купити пальне напряму у постачальників за договірною ціною.

Економічна правда