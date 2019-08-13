ЖК "Busov Hill": виставлена на продаж готова квартира

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У преміальному ЖК "Бусов Хілл" на Печерську вже заселено 20% квартир. А ближче до осені це число наблизиться до переважної більшості. Але Ви ще встигнете приєднатися до клубу щасливих власників елітної нерухомості біля Ботсаду.

Для тих, хто бажає відразу заїхати і жити в будинку, є спеціальна пропозиція: готова квартира з дизайнерським ремонтом.

Квартира площею 147 кв.м. повністю мебльована і обладнана усією необхідною технікою. Планування включає простору кухню з вітальнею, дві великі спальні, гардеробну, пральню, два санвузли.

Мармурова стіна з матеріалів Ombra Di Caravaggio

Ремонт виконаний в сучасному стилі, що поєднує строгий мінімалізм і в той же час атмосферу розкоші. Прямі лінії приємно контрастують з м'якими текстурами, натуральний камінь та метал гармоніюють з оксамитом штукатурки та текстилем, який огортає затишком.

Простір холу плавно перетікає в зону кухні і вітальні-їдальні площею 42 кв.м. Зонування дозволило розділити простір на робочу кухонну зону, обідню групу і зону м'якого куточка.

Прикраса інтер'єру вітальні – мармурова стіна з матеріалів Ombra Di Caravaggio, яка прекрасно поєднується з декоративною штукатуркою Antica Signoria італійського виробництва.

За особливу атмосферу відповідає акустична система Yamaha, якою можна керувати з мобільного пристрою. Таким чином у вітальні можна проводити час як в компанії друзів, так і в сімейному колі.

Тепла підсвітка з розстановкою світлових акцентів забезпечується серією світильників Ginger від фабрики Marset.

У квартирі виділено 2 спальні: господарська площею 25 кв.м., в яку веде наскрізна гардеробна (12 кв.м.), і гостьова площею 27 кв.м. Також облаштовано окрему пральну кімнату для зручного догляду за одягом і взуттям.

У наповненні квартири використовується високоякісна техніка визнаних виробників, зокрема кухня виготовлена з італійських і німецьких матеріалів з вбудованою побутовою технікою Bosh, а кондиціонування представлено інноваційною моделлю Daikin Emura.

ЖК "Бусов Хілл" введений в експлуатацію в листопаді 2018 року. Життєзабезпеченням будинку і доглядом за територією займається власна обслуговуюча організація, створена навесні цього року.

Будинок знаходиться в мальовничому місці, біля самого Ботанічного саду. При будівництві використана технологія glass wall: в усіх квартирах встановлені панорамні вікна, що займають в одній з кімнат всю площу стіни від підлоги до стелі. Особливу увагу привертає фойє висотою 8 м зі стінами-водоспадами.

Будинок складається з 2 секцій від 18 до 21 поверху, в яких розміщено 146 квартир. Інфраструктура будинку включає 3-рівневий підземний паркінг, дитячий майданчик, а також два поверхи комерційних приміщень.

На останні квартири в ЖК "Бусов Хілл" до кінця серпня діє знижка 20%.

Записатися на перегляд і дізнатися всі подробиці можна за телефоном 044 374 11 22.

ЖК "Бусов Хілл" знаходиться за адресою: Київ, вул. Буслівська, 12.