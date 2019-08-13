Більшість британців підтримує Brexit "за будь-яку ціну"

Більшість британців вважають, що прем'єр-міністр Борис Джонсон повинен вивести Британію з Євросоюзу "за будь-яку ціну", навіть якщо це передбачає призупинення роботи парламенту.

Такими є результати опитування громадської думки, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Джонсон пообіцяв вивести Британію з ЄС 31 жовтня, незалежно від того, чи вдасться йому досягти зміни угоди про вихід з Брюсселем, чи ні.

54% ​​респондентів висловили згоду з твердженням: "Борису (Джонсону) потрібно реалізувати Brexit за будь-яку ціну, включаючи за необхідності призупинення роботи парламенту, щоб не допустити блокування виходу без угоди депутатами".

Решта 46% не погоджуються з таким твердженням.

Результат ґрунтувався на відповідях 1645 респондентів з виключенням тих, хто не має певної думки з цього питання.

Європейська правда