ДФС видала понад 9,5 тисячі ліцензій на виробництво і торгівлю пальним

Державна фіскальна служба станом на 12 серпня видала понад 9,5 тисячі ліцензій на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним.

Про це повідомляє пресс-служба відомства.

Зазначається, що найбільшу кількість ліцензій - майже 6,8 тисяч - видали на здійснення роздрібної торгівлі пальним. Понад 1,6 тисячі ліцензій отримали платники на оптову торгівлю пальним, за відсутності місць оптової торгівлі.

"На оптову торгівлю пальним, за наявності місць оптової торгівлі видано 314 ліцензій.

На зберігання пального видано 780 ліцензій, для виробництва пального - 23 ліцензії", - йдеться у повідомленні.

Реєстр суб’єктів господарювання, які отримали ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним розміщено на сайті ДФС у рубриці "Реєстри".

Нагадаємо:

Відповідно до внесених змін до діючого законодавства з 1 липня 2019 року суб’єкти господарювання, які здійснюють виробництво, оптовий, роздрібний продаж та зберігання пального, повинні отримати ліцензію на таку діяльність.

Такі зміни запроваджено з метою скорочення обсягів тіньового ринку пального, збільшення податкових надходжень та покращення якості нафтопродуктів для споживачів.