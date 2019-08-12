Кредити для аграріїв: Мінагропрод перерахувало понад 64 мільйони

За 7 місяців поточного року українським сільгоспвиробникам перераховано понад 64 мільйони гривень на компенсацію відсотків за кредитами.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства аграрної політики і продовольства на своєму сайті.

Зазначена сума вже перерахована позичальникам, розповіли у міністерстві.

Найбільші суми компенсації отримали сільгоспвиробники Вінницької (6,17 млн грн), Черкаської (5,95 млн грн), Київської (5,43 млн грн), Полтавської (4,5 млн грн), Хмельницької (4,29 млн грн), Харківської (3,94 млн грн), Чернігівської (3,4 млн грн), Сумської (3,38 млн грн), Дніпропетровської та Херсонської (3,22 млн грн) областей.

Також у міністерстві додали, що загалом за звітний період 400 сільгоспвиробниками залучено пільгових кредитів на суму 3,8 млрд грн.

Як нагадали у Мінагропроді, Законом "Про Державний бюджет України на 2019 рік" міністерство передбачило видатки загального фонду в сумі 127,1 млн грн.

Нагадаємо:

Міністерство аграрної політики і продовольства за підсумками 2018 року виплатило аграріям 4 млрд 166,2 млн грн за програмами державної підтримки агропромислового комплексу.

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Також нагадаємо, що за програмою державної підтримки аграрної галузі голова фермерського господарства віком до 35 років один раз на рік може отримати субсидію до 40 тисяч гривень.

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Економічна правда