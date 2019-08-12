Хорватія підрахувала кількість легальних працівників із України у туризмі

В Хорватії у сфері туризму офіційно працюють понад чотири сотні українців.

Про це повідомляє" Європейська правда" з посиланням на Index.hr.

За даними Міністерства внутрішніх справ Хорватії, загалом в туристичній галузі офіційно працевлаштований 17 381 громадянин країн поза межами ЄС. Більшість з них складають боснійці - 6262 осіб.

Далі - громадяни Сербії (5982) та Північної Македонії (2791). 553 дозволи на роботу надано громадянам Косова, 432 - України, 247 - Чорногорії, 227 - Албанії, 121 - Тайланду та 117 - Індії.

Кількість іноземних робітників у Хорватії значно більша за кількість виданих дозволів на роботу.

Нещодавно уряд Хорватії вирішив збільшити квоту для іноземних працівників у сфері туризму на 2 тисячі осіб та на тисячу у будівельному секторі.

Європейська правда