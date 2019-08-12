Аеропорт Гонконгу скасував усі рейси через протести

Міжнародний аеропорт Гонконгу у понеділок, 12 серпня, скасував усі рейси через демонстрацію у зоні прибуття аеропорту.

Про це повідомляє ВВС.

Співробітники аеропорту зазначили, що протестувальники проти закону про екстрадицію ймовірних правопорушників на материковий Китай вже четвертий день поспіль проводять свою акцію в аеропорту.

За даними поліції, в аеропорту зібралися 5000 протестувальників.

Повідомляється, що дороги до аеропорту заповнені автомобілями і на парковках летовища немає жодного вільного місця.

Нагадаємо:

Масові антиурядові демонстрації у Гонконзі тривають уже кілька місяців. Останнім часом протести супроводжувалися сутичками між учасниками акцій та поліцією.

Обурення жителів Гонконгу викликав намір влади ухвалити закон про екстрадицію правопорушників за запитом Пекіна до материкового Китаю. В акціях брали участь понад мільйон людей.

15 червня глава адміністрації Гонконгу Керрі Лам заявила, що розгляд законопроекту про екстрадицію до КНР призупинили на невизначений термін. Але протести не вщухають - мітингарі вимагають остаточної відмови від цього законопроекту, відставки Керрі Лам та розслідування дій поліції під час демонстрацій.

Економічна правда