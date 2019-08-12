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"Укренерго" перевело для розрахунків за "зеленим" тарифом ще 250 мільйонів

Понеділок, 12 серпня 2019, 12:39

НЕК "Укренерго" перевело на рахунок ДП "Гарантований покупець" ще 250 мільйонів гривень для компенсації витрат на купівлю електроенергії, виробленої відновлюваними джерелами енергії, за "зеленим" тарифом.

Про це повідомляє прес-служба компанії "Укренерго".

Як нагадали у підприємстві, 31 липня "Укренерго" вже сплатило 454 млн грн.

Загалом на сьогоднішній день "Укренерго" перевело "Гарантованому покупцю" 704 млн грн – це 44,5% загальної прогнозованої суми авансового платежу за липень 2019 року, яка становила 1,58 млрд грн. Остаточна сума необхідного платежу буде сформована після закриття поточного місяця, зазначили в компанії.

Нагадаємо:

26 липня ДП "Гарантований покупець" направило до Господарського суду Києва позов про стягнення з НЕК "Укренерго" авансового платежу в розмірі 1,58 млрд грн.

Причиною позову стало невиконання з боку "Укренерго" своїх зобов'язань з оплати "Гарантованому Покупцеві" послуги щодо забезпечення збільшення частки виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії за перші 20 днів роботи нового ринку.

30 липня Європейський банк реконструкції і розвитку закликав президента Володимира Зеленського вирішити проблему виплат за "зеленим тарифом", що виникла після рішення суду.

Економічна правда

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Укренерго Зелений тариф

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