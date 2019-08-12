"Укренерго" перевело для розрахунків за "зеленим" тарифом ще 250 мільйонів

НЕК "Укренерго" перевело на рахунок ДП "Гарантований покупець" ще 250 мільйонів гривень для компенсації витрат на купівлю електроенергії, виробленої відновлюваними джерелами енергії, за "зеленим" тарифом.

Про це повідомляє прес-служба компанії "Укренерго".

Як нагадали у підприємстві, 31 липня "Укренерго" вже сплатило 454 млн грн.

Загалом на сьогоднішній день "Укренерго" перевело "Гарантованому покупцю" 704 млн грн – це 44,5% загальної прогнозованої суми авансового платежу за липень 2019 року, яка становила 1,58 млрд грн. Остаточна сума необхідного платежу буде сформована після закриття поточного місяця, зазначили в компанії.

Нагадаємо:

26 липня ДП "Гарантований покупець" направило до Господарського суду Києва позов про стягнення з НЕК "Укренерго" авансового платежу в розмірі 1,58 млрд грн.

Причиною позову стало невиконання з боку "Укренерго" своїх зобов'язань з оплати "Гарантованому Покупцеві" послуги щодо забезпечення збільшення частки виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії за перші 20 днів роботи нового ринку.

30 липня Європейський банк реконструкції і розвитку закликав президента Володимира Зеленського вирішити проблему виплат за "зеленим тарифом", що виникла після рішення суду.

Економічна правда