"Укроборонпром" налагодив серійну модернізацію танків Т-64

Фото: Укроборонпром

ДП "Львівський бронетанковий завод" налагодило серійну модернізацію танків Т-64 зразка 2017 року, які обладнанні тепловізорами, цифровими радіостанціями, засобами супутникової навігації та новим динамічним захистом.

Про це повідомляє прес-служба ДК "Укроборонпром".

За даними концерну, під час модернізації у бойову машину встановлюється новий прицільний комплекс навідника з тепловізором, який забезпечує виявлення, розпізнавання та знищення противника вогнем 125-мм гармати у будь-який час доби та за будь-яких погодних умов.

Водночас інші члени екіпажу отримають нові прилади нічного бачення з електронно-оптичним перетворювачем третього покоління.

Фото: Укроборонпром

"Ці прилади мають високу стійкість до світлових завад, вони не чутливі до засвічення навіть під час використання противником спеціальних завад у інфрачервоному діапазоні", - розповіли в "Укроборонпромі".

"Окрім того, вони встановлюються на штатні кріплення та підключаються до електричної мережі танку без її зміни, що дозволяє значно зменшити час та витрати для інтеграції приладів у системи бойової машини", - додали у концерні.

Повідомляється, що також Т-64 зразка 2017 року отримав новий динамічний захист, який значно посилює рівень захищеності бойової машини і ефективно протидіє всім сучасним протитанковим засобам ураження: кумулятивним та бронебійним, а також ударно-кумулятивним боєприпасам типу "ударне ядро".

"Ще однією особливістю Т-64 зразка 2017 року є система супутникової навігації від Держпідприємства "Орізон-Навігація", що входить до складу ДК "Укроборонпром". Цей навігаційний комплекс працює у автоматизованій цифровій системі, що дозволяє у режимі "онлайн" обмінюватись надійно зашифрованими даними", - сказано у повідомленні.

За інформацією ДК, данні про місцезнаходження кожної машини можуть надходити до командувачів всіх рівнів, від командиру взводу до керівництва всією бойовою операцією.

Танки також оснащуються новими цифровими радіостанціями "Либідь К-2РБ", які забезпечують надійний захищений від перешкод та перехоплення зв‘язок на дистанції до 70 кілометрів.