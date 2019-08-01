Новини 1 серпня: переговори по транзиту газу, борги "АвтоКРАЗу", ситуація з "Укргідроенерго"

Про "Укргідроенерго". Диспетчери держпідприємства НЕК "Укренерго" змушують працювати компанію "Укргідроенерго" у передаварійному або аварійному режимі, не надаючи при цьому коректних команд.

Про кадрові чистки в АМКУ. Склад Антимонопольного комітету може бути повністю оновлений, недавні звільнення були першим кроком, заявив заступник голови Офісу президента Олексій Гончарук.

Про борги "АвтоКРАЗу". Ощадбанк відсудив у ПАТ "АвтоКРАЗ" Костяннтина Жеваго акції п'яти підприємств за борги в 899,4 мільйонів гривень.

Про переговори по транзиту газу. Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що тристоронні переговори щодо транзиту газу між Україною, РФ та Євросоюзом заплановані на 16 вересня.

Про суд по Приватбанку. Касаційний господарський суд зупинив процес визнання недійсною процедури обміну та продажу акцій Приватбанку державі - "ball-in".

Про облікову ставку США. Федеральна резервна система США 31 липня вперше з грудня 2008 року пішла на пом'якшення грошово-кредитної політики і знизила ставку федеральних фондів на 0,25 процентного пункту.

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Більше економити, менше платити. Як новий уряд може зменшити цифри в рахунках українців

Що може зробити майбутній уряд, щоб житлові будинки стали енергоефективними, а громадяни витрачали менше на тепло? Багато всього.