У Зеленського планують створити Службу фінансових розслідувань

Команда президента разом із новообраними парламентаріями та експертами напрацьовують модель створення Служби фінансових розслідувань, яка займатиметься економічними злочинами.

Про це на брифінгу заявив голова Державної податкової служби Сергій Верланов, передає "Укрінформ".

"Зараз нами разом з президентом, разом з новообраними парламентаріями напрацьовується модель створення нового органу - Служби фінансових розслідувань. Можливо, назва буде іншою, але це буде нова служба, яка займатиметься економічними злочинами", - сказав він.

За його словами, питання демілітаризації податкової служби обговорювалося ще у 2014-2015 роках, і його вирішення закладе основу партнерських відносин між платником податків і податковою службою.

Верланов додав, що розділення правоохоронних і сервісних функцій має стати передумовою становлення Служби фінансових розслідувань.

Нагадаємо:

Державна податкова служба запрацює після того, як до відомства буде переведено третину персоналу Державної фіскальної служби.