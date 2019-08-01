Всі розділи
Укр / Рус

"Укрзалізниця" проведе аудит закупівель

Четвер, 1 серпня 2019, 16:20

Голова "Укрзалізниці" Євген Кравцов доручив новому директору з питань закупівель компанії Сергію Довгаленку провести повний аудит закупівельних процедур.

Про це Кравцов повідомив у Facebook.

"Поставив завдання новому директору з питань закупівель Сергію Довгаленку зробити повний аудит процедур закупівель УЗ. І окремо - аудит "найвідомішої" профільної філії "Центр сервісного забезпечення", яка славиться дивними замовленнями.

Термін - один місяць", - написав голова УЗ.

Наприкінці липня ЗМІ писали, що філія "Укрзалізниці" "Центр сервісного забезпечення" оголосив тендер на закупівлю підстаканників по 2000 грн за штуку. Згодом Кравцов повідомив, що тендер скасували, а гроші, виділені на нього, пішли на закупівлю рідкого мила в поїздах.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Укрзалізниця

powered by lun.ua
Матеріали за темою
УЗ зменшить пасажирські перевезення, якщо уряд не знизить податки 31 липня 2019, 13:08
Мінінфраструктури веде переговори з американським банком про купівлю 40 нових локомотивів для УЗ 30 липня 2019, 17:07
"Укрзалізниця" призначила нового директора із закупівель 26 липня 2019, 16:50
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!