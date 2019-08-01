"Укрзалізниця" проведе аудит закупівель

Чим небезпечне "шпигунство" Google і як це припинити Які ризики для чиновників і звичайних користувачів несе стеження Google, і які кроки необхідно здійснити, щоб пошуковий гігант знав про вас якомога менше.

Too big to fail по-українськи: як вкладники Дельта банку втратили мільярди гривень Що насправді сталося з другим за розміром банком в країні, як з нього виводили кошти, і чому його клієнти зводили рахунок з життям.(рос)