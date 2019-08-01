"Укрзалізниця" проведе аудит закупівель
Голова "Укрзалізниці" Євген Кравцов доручив новому директору з питань закупівель компанії Сергію Довгаленку провести повний аудит закупівельних процедур.
Про це Кравцов повідомив у Facebook.
"Поставив завдання новому директору з питань закупівель Сергію Довгаленку зробити повний аудит процедур закупівель УЗ. І окремо - аудит "найвідомішої" профільної філії "Центр сервісного забезпечення", яка славиться дивними замовленнями.
Термін - один місяць", - написав голова УЗ.
Наприкінці липня ЗМІ писали, що філія "Укрзалізниці" "Центр сервісного забезпечення" оголосив тендер на закупівлю підстаканників по 2000 грн за штуку. Згодом Кравцов повідомив, що тендер скасували, а гроші, виділені на нього, пішли на закупівлю рідкого мила в поїздах.
Економічна правда
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