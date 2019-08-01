Банк Англії: "жорсткий" Brexit може опустити фунт до рекордно низького рівня

Банк Англії попередив, що вихід Великої Британії з ЄС без угоди погіршить становище країни, викликавши падіння економічного виробництва, зростання інфляції, а курс фунта може опуститися на рекордно низький рівень.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Банк скоротив свій прогноз економічного зростання на цей і наступний рік з 1,5% і 1,6% відповідно до 1,3% - найнижчий річний показник з 2012 року. Також він попередив, що навіть в разі узгодженого Brexit ймовірність рецесії в поточному році оцінюється 3 до 1.

Банк залишив процентні ставки та інші важелі грошово-кредитної політики без змін в цьому місяці, але додав, що "підвищення процентних ставок поступовими темпами і в обмеженій мірі буде доцільним для сталого повернення інфляції до рівня 2%".

Раніше позиція Банку полягала в тому, що всі його прогнози ґрунтуються на врегульованому виході Британії з ЄС, тепер же він вперше додав прогнози наслідків "жорсткого" Brexit.

"У разі хаотичного Brexit обмінний курс фунта, ймовірно, впаде, інфляція зросте, а ВВП уповільниться", - йдеться в заяві.

Фунт сьогодні знизився до 31-місячного мінімуму по відношенню до долара. З тих пір, як Борис Джонсон вступив на посаду прем'єр-міністра, фунт ослаб через побоювання ринків з приводу виходу з ЄС без угоди.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон попередив Європейський Союз, що необхідною умовою для ратифікації угоди про Brexit є відмова від запасного механізму щодо Північної Ірландії.

Європейська правда