Найбільший імпортер дизпального може відновити поставки "трубою" у вересні

Wexler Group веде переговори з компанією Proton Energy щодо можливої знижки на ресурс, яка б дозволила відновити поставки дизельного пального трубопровідним транспортом.

Про це повідомив власник групи компаній Петро Белз.

"Наразі ми ведемо переговори з цього приводу. Я сподіваюсь, що ми зможемо домовитись про зниження ціни для того щоб мати можливість відвантажувати з Новоград-Волинського та Смиги. Потрібно ж якось виходити із ситуації" - зазначив Белз.

За словами Белза, відновлення поставок можливе вже у вересні.

Proton Energy в свою чергу веде переговори з операторами продуктопроводу на території Білорусі та РФ і України про зниження тарифу на прокачування палива.

Окрім того, голова Wexler Group запевнив, що дефіциту на ринку дизельного пального напередодні початку польових робіт очікувати не варто.

"На нашу думку, якщо і буде зростання цін, воно буде мінімальним" - зазначив Белз.

Нагадуємо:

Найбільший імпортер дизельного пального Wexler Group заявив, що із 1 серпня призупинить поставки дизпального походженням із РФ трубопровідним транспортом.

Як повідомлялося, за підсумками І півріччя 2019 року Wexler утримує лідерство серед імпортерів дизельного пального.

17 липня Кабмін у відповідь на розширення російських економічних санкцій прийняв постанову, якою ввів спеціальне мито на імпорт російського дизпалива (трубопровідним транспортом) та скрапленого газу.

Відтак, спецмито на дизельне пальне, яке поставляється трубопровідним транспортом, становитиме 3,75% із 1 серпня 2019 року та 4% із 1 жовтня 2019 року.

18 квітня 2019 року уряд Російської Федерації заявив про встановлення заборони на експорт до України нафти та нафтопродуктів.

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