"Київстар" отримує 66 гривень з одного абонента — фінансові результати

Дохід оператора "Київстар" за перше півріччя 2019 року становив 10,75 мільярда гривень, що на 22,4% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє прес-служба телеком-оператора.

Загальний дохід компанії в 2 кварталі 2019 року збільшився на 24% в порівнянні з 2 кв 2018 року, до 5,624 млрд грн, що зумовлено збільшенням на 77% доходів від мобільного інтернету. Зростання доходів у цьому сегменті обумовлено більш активним використанням абонентами послуг мобільної передачі даних.

У порівнянні з 2 кварталом 2018 року кількість абонентів Київстар, які користуються мобільним інтернетом, зросла на 16%, а використання дата-трафіку — на 85%. Понад 50% дата трафіку абоненти використовують в мережі 4G.

Використання послуг голосового зв'язку практично не змінилося, і в 2 кварталі 2019 року, в середньому, використано 571 хв на абонента — це один з найвищих показників серед країн Європи.

При цьому середній дохід від абонента (ARPU) становив 66 грн, або на 27% більше, ніж у 2 кв 2018 ркоу.

Кількість абонентів, які використовують фіксований інтернет, у 2 кв 2019 року досягла майже 1 млн, на 11,5% більше, ніж у 2 кв 2018 року. Середній дохід від абонента послуги "Домашній Інтернет" збільшився на 4%, до 76 грн.

Щоб забезпечити розвиток 4G і якість мобільного зв'язку, Київстар у 2 кв 2019 року інвестував 1,152 млрд грн, на 24,3% більше, ніж у 2 кв 2018 року. А за січень-червень 2019 року капітальні інвестиції становили 2,134 млрд грн.

Абонентська база в 2 кв 2019 року становила 26,2 млн.

Економічна правда