Великобританія додатково витратить понад 2 мільярди фунтів на Brexit

Британський уряд заявив, що виділяє ще 2,1 мільярда фунтів стерлінгів на підготовку до виходу з Європейського союзу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Глава казначейства Саджид Джавід повідомив, що додаткові кошти для Brexit спрямують на найм 500 прикордонників, модернізацію інфраструктури в портах, накопичення основних ліків та інші сфери, такі як інформування громадськості.

"За 92 дні до того, як Велика Британія вийде з Європейського союзу, вкрай важливо, щоб ми посилили наше планування, щоб переконатися, що ми готові", - заявив Джавід.

"Ці додаткові 2,1 млрд фунтів стерлінгів забезпечать нашу готовність вийти 31 жовтня – з угодою чи без", - додав він.

Прем'єр-міністр Борис Джонсон раніше заявляв, що готовий вивести країну з ЄС 31 жовтня — незалежно від того, чи була досягнута домовленість про угоду про Brexit, чи ні.

Уряд планує негайно витратити 1,1 мільярда фунтів. Перед плановим виходом з ЄС 29 березня Британія вже запланувала в бюджет на потреби Brexit 4,2 млрд фунтів.

Європейська правда