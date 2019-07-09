Перевірки суден у морських портах – заборонені, бізнес б'є на сполох

Європейська Бізнес Асоціація в чергове занепокоєна діями екологічних інспекторів та ситуацією з перевірками суден у морських портах, незважаючи на ухвалену в квітні постанову КМУ №367 про скасування контролю ізольованого баласту.

Про це повідомляє ЄБА.

Адже, згідно з вказаним рішенням Уряду, перевірки суден у морських портах на сьогодні заборонені, підкреслили в ЄБА.

Проте, на практиці компанії-члени Асоціації майже кожного тижня повідомляють про випадки її порушення - спроби екологічних інспекторів отримати від судновласників штраф за "забруднення" акваторії морського порту.

"Бізнес стурбований такими діями, адже не зрозуміло, якими законодавчими нормами регулюються такі перевірки та накладення штрафів. Насамперед це відображається на веденні бізнесу, адже матеріальні збитки у вигляді недоотриманого ВВП і доходів (як держави, так і бізнесу), за деякими оцінками, досягають 200 млн доларів щороку", - підкреслили в Асоціації.

Крім того, переконаний бізнес, ця проблематика є "добре відомою міжнародним партнерам, страховим клубам, виданням, і це все наносить непрямі збитки інвестиційній привабливості нашої країни та негативно впливає на її імідж як морської держави".

У звязку з цим ЄБА закликає втрутитись у ситуацію владу країни.

"Європейська Бізнес Асоціація звертається до Прем'єр-міністра України, Володимира Гройсмана та Уряду з проханням звернути увагу на дану ситуацію та взяти на контроль дотримання законодавства України у морських порах", - зазначається у повідомленні.

Як повідомлялось, морські порти у 2018 році згенерували 2% ВВП України.

Економічна правда