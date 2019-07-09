Власника Hello Kitty оштрафували за порушення правил єдиного ринку ЄС

Єврокомісія оштрафувала на 6,2 млн євро японську фірму Sanrio - творця персонажа Hello Kitty - за порушення правил єдиного ринку ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на повідомлення Єврокомісії.

Компанію Sanrio оштрафували за заборону торговцям продавати її ліцензійні товари за межами тієї країни, де проводиться ця продукція, в інші країни Європейського економічного простору. Через це європейські споживачі були обмежені у виборі чи були змушені платити за продукцію вищу ціну.

"Європейські споживачі, навіть купуючи чашку з Hello Kitty або іграшку Chococat, можуть повною мірою скористатися одним з головних переваг Єдиного ринку: можливістю здійснювати покупки по всій Європі, вибираючи кращі пропозиції", - заявила в зв'язку з цією справою комісар ЄС з питань конкуренції Маргрет Вестагер.

У червні 2017 року Єврокомісія почала антимонопольне розслідування і встановила, що невиключні ліцензійні угоди Sanrio порушують правила конкуренції ЄС шляхом прямих і непрямих обмежень на екстериторіальний продаж ліцензійних продуктів.

Компанія співпрацювала з Єврокомісією в цьому розслідуванні, тому їй надана 40-відсоткова знижка на штраф.

Sanrio спеціалізується на створенні персонажів і на випуску товарів на їх тематику. Найвідоміший з персонажів - біла кішечка Hello Kitty.

Європейська правда