Всі розділи
Укр / Рус

Власника Hello Kitty оштрафували за порушення правил єдиного ринку ЄС

Вівторок, 9 липня 2019, 19:02

Єврокомісія оштрафувала на 6,2 млн євро японську фірму Sanrio - творця персонажа Hello Kitty - за порушення правил єдиного ринку ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на повідомлення Єврокомісії.

Компанію Sanrio оштрафували за заборону торговцям продавати її ліцензійні товари за межами тієї країни, де проводиться ця продукція, в інші країни Європейського економічного простору. Через це європейські споживачі були обмежені у виборі чи були змушені платити за продукцію вищу ціну.

"Європейські споживачі, навіть купуючи чашку з Hello Kitty або іграшку Chococat, можуть повною мірою скористатися одним з головних переваг Єдиного ринку: можливістю здійснювати покупки по всій Європі, вибираючи кращі пропозиції", - заявила в зв'язку з цією справою комісар ЄС з питань конкуренції Маргрет Вестагер.

У червні 2017 року Єврокомісія почала антимонопольне розслідування і встановила, що невиключні ліцензійні угоди Sanrio порушують правила конкуренції ЄС шляхом прямих і непрямих обмежень на екстериторіальний продаж ліцензійних продуктів.

Компанія співпрацювала з Єврокомісією в цьому розслідуванні, тому їй надана 40-відсоткова знижка на штраф.

Sanrio спеціалізується на створенні персонажів і на випуску товарів на їх тематику. Найвідоміший з персонажів - біла кішечка Hello Kitty.

Європейська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

компанії ЄС

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Київські автовокзали виставлені на продаж 9 липня 2019, 13:56
У Будинку профспілок відкриють 9-поверховий креативний простір 8 липня 2019, 17:52
Після зняття санкцій компанія Дерипаски домовилась про будівництво заводу в США 6 липня 2019, 16:52
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!