Міністру енергетики Насалику оголошено підозру

Антикорупційні органи повідомили підозру щодо декларування недостовірної інформації міністру енергетики та вугільної промисловості Ігорю Насалику.

Про це інформує 9 липня прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"За погодження прокурора САП детективами НАБУ повідомлено про підозру міністру енергетики та вугільної промисловості України за фактом внесення недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2015-2018 роки", – йдеться в повідомленні.

Розслідування встановило, що у 2014 році підозрюваний отримав у позику 1,249 млн доларів США від фізичної особи. Проте в порушення вимог законоу "Про запобігання корупції", чиновник не відобразив вказану інформацію у щорічних деклараціях.

Дії високопосадовця кваліфіковано за ознаками злочину, передбаченого ст. 366-1 КК України.

Санкція статті передбачає покарання у виді штрафу від 2500 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (2,4-2,8 млн грн) або громадськими роботами на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин, або позбавленням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Раніше у вівторок джерело "Української правди" в правоохоронних органах повідомило, що Насалику підготували підозру.

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Нагадаємо:

За 2017 рік, порівняно з 2016 роком, дохід Насалика зріс на майже 2 мільйони та становив 3 145 973 гривень.

У 2018 році ГПУ відкрила справу через недостовірні дані у декларації Насалика за 2016 рік. Розслідування стосувалося декларування міністром недостовірної інформації на суму більшу за 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (станом на грудень 2016 року 250 прожиткових мінімумів - 387,5 тисяч гривень).