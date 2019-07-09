Зеленський доручив Кабміну створити інформресурс для митного декларування товарів

Президент Володимир Зеленський підписав указ, спрямований на посилення ефективності протидії контрабанді та корупції при митному оформленні товарів, які ввозяться на митну територію України.

Згідно з підписаним у вівторок указом, Кабінет міністрів має на Єдиному веб-порталі органів виконавчої влади забезпечити створення інформаційного ресурсу для забезпечення можливості добровільного і публічного декларування товарів, які ввозяться на митну територію України однією партією.

Крм цього, Кабмін має забезпечити оприлюднення щомісячних звітів про результати реалізації експериментального проекту щодо створення умов для унеможливлення ухилення від сплати митних платежів.

Зеленськй також доручив Кабміну опрацювати питання щодо оприлюднення у форматі відкритих даних знеособленої інформації про митну вартість товарів, які переміщуються через митний кордон України, та забезпечення систематичного оновлення такої інформації.

Водночас секретар РНБО має винести на розгляд Ради утворення Міжвідомчої комісії з питань боротьби з контрабандою та корупцією на митниці.

Також президент доручив йому забезпечити створення в Апараті РНБО телефону довіри для повідомлень про випадки контрабанди та корупції під час митного оформлення товарів.

Економічна правда