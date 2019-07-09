У Франції введуть еко-податок для літаків: до 18 євро з кожного квитка
У 2020 році у Франції введуть так званий "екологічний податок" на повітряний транспорт.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.
Міністр транспорту Елізабет Борн сьогодні заявила, що податок буде введений в 2020 році на всіх рейсах з Франції і принесе близько 180 мільйонів євро для фінансування щоденних перевезень.
"Ми вирішили запровадити екологічний податок для повітряного транспорту на всіх рейсах, що вилітають з Франції. Він буде прогресивним і буде являти собою внесок в розмірі 1,50 євро за квиток на внутрішньому або внутрішньоєвропейському рейсі в економічному класі і може підвищуватися до 18 євро на рейсах за межі ЄС в бізнес-класі", - сказала Борн.
Вона стверджує, що всі отримані від податку кошти будуть спрямовані на розвиток щоденних перевезень.
Борн також пояснила, що податок не стосуватиметься стикувальних рейсів, внутрішніх рейсів, що вилітають з/або прямують на Корсику, рейсів, що зв'язують материкову Францію з заморськими територіями.
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