У Франції введуть еко-податок для літаків: до 18 євро з кожного квитка

У 2020 році у Франції введуть так званий "екологічний податок" на повітряний транспорт.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Міністр транспорту Елізабет Борн сьогодні заявила, що податок буде введений в 2020 році на всіх рейсах з Франції і принесе близько 180 мільйонів євро для фінансування щоденних перевезень.

"Ми вирішили запровадити екологічний податок для повітряного транспорту на всіх рейсах, що вилітають з Франції. Він буде прогресивним і буде являти собою внесок в розмірі 1,50 євро за квиток на внутрішньому або внутрішньоєвропейському рейсі в економічному класі і може підвищуватися до 18 євро на рейсах за межі ЄС в бізнес-класі", - сказала Борн.

Вона стверджує, що всі отримані від податку кошти будуть спрямовані на розвиток щоденних перевезень.

Борн також пояснила, що податок не стосуватиметься стикувальних рейсів, внутрішніх рейсів, що вилітають з/або прямують на Корсику, рейсів, що зв'язують материкову Францію з заморськими територіями.

Європейська правда