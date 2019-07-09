Київські автовокзали виставлені на продаж

Фонд держмайна виставить на продаж державний пакет акцій акціонерного товариства "Київпассервіс" за стартовою ціною 195,9 мільйонів гривень.

Про це повідомив у Facebook в. о. голови Фонду Віталій Трубаров.

"Це - об’єкт малої приватизації, відповідно аукціон відбудеться в системі ProZorro.Продажі 14 серпня 2019 року. Держава володіє 99,9 відсотками пакету акцій", - написав він.

За словами Трубарова, у власності АТ " Київпассервіс" перебувають: шiсть автостанцiй у Києвi (АС Поділ, АС Дарниця, АС Полісся, Центральний автовокзал, АС Південна, АС Дачна) і 18 - у Київськiй областi.

"Інвестор зобов'язаний зберігати роботу автостанцій, погасити протягом шести місяців заборгованість із заробітної плати, недопустити звільнення працівників та виконувати колективний договір", - підкреслив чиновник.

Зазначається, що участь в аукціоні заборонено юридичним і фізичним особам та бенефіціарним власникам 10 і більше відсотків акцій, які мають відношення до держави-агресора РФ.

Нагадаємо:

Про підготовку до продажу двух великих підприємств - Машинобудівного виробничого об’єднання "Оріон" та "Київпассервісу" - у Фонді повідомляли ще у 2018 році.

Тоді керівник Фонду розповів про створення інвентаризаційної комісії цих товариств, які мали провести їхню інвентаризацію.

Після цього, за словами Трубарова, мали провести оцінку та сформувати умови продажу.

Як повідомлялося у травні 2019 року, на малій приватизації держава заробила перший мільярд гривень.

Економічна правда