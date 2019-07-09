НБУ почне публікувати прогноз зміни облікової ставки

Національний банк 18 липня разом з оголошенням оновленого макропрогнозу і рішення по обліковій ставці вперше опублікує прогноз ставки на 2,5 роки.

Про це заступник голови НБУ Дмитро Сологуб заявив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Ми прийняли рішення, що вже з наступного засідання монетарного комітету і правління зробимо публічним наш прогноз облікової ставки, на якому базується макроекономічний прогноз", - сказав Сологуб.

Заступник голови НБУ зазначив, що така практика в світі є, проте вона не є широко поширеною.

"Але з тих країн з інфляційним таргетуванням, які це роблять (наразі їх 7), ніхто не пошкодував", - підкреслив заступник голови центробанку.

Сологуб уточнив, що серед тих, хто давно ввів таку практику - Нова Зеландія, Швеція, Норвегія, до яких пізніше приєдналися такі країни, як Грузія, Чехія.

"Це двосічний меч. З одного боку, може виникнути сприйняття цих показників не як прогнозу, а як нашого зобов'язання. Але, з іншого боку, це важливий елемент комунікації... Публікуючи макропрогноз без ставки, ми не даємо ринку всю інформацію, і він не дуже розуміє, на якому саме прогнозі ставки ми базувалися", - пояснив Сологуб.

За словами заступника голови НБУ, плюс для українського ринку, який ще не має великої історії роботи в рамках процентного каналу і плаваючого обмінного курсу, від такої нової практики центробанку - це можливість на основі очікувань НБУ вибудовувати свої криві прибутковості облігацій, так звані криві трансфертного ціноутворення в банках.

"Ми бачили, що за останні три роки ринок не завжди ефективно сприймав сигнали. Якщо ж буде крива, як Національний банк бачить зміни процентної ставки на найближчі роки, ринку це допоможе структурувати розуміння своєї діяльності", - вважає заступник голови НБУ.

У той же час Сологуб підкреслив, що до опублікованих даних слід ставитися як до прогнозу, який може згодом коригуватися, а не як до зобов'язань, і НБУ буде додатково пояснювати це.

Сологуб також вказав на важливий внутрішній ефект для НБУ від публікації прогнозу процентної ставки.

"Таке рішення дисциплінує полісімейкерів: тепер, коли на засіданні монетарного комітету вони обговорюють рішення по ставці, вони думають не тільки про сьогоднішнє засідання, але і про майбутні. Коли ви ці фактори проговорюєте і обговорюєте, безумовно, це покращує ваше розуміння, як працює економіка і підвищує ваш професійний рівень", - пояснив заступник голови НБУ.

Як повідомлялося, Нацбанк у червні зберіг облікову ставку на рівні 17,5% і уточнив, що прийняте рішення необхідно для страхування від інфляційних ризиків, які посилилися з моменту попереднього рішення регулятора в квітні про зниження ставки з 18%.