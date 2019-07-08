Трамп шукає заміну очільнику ФРС

Президент США Дональд Трамп відновив критику на адресу Федеральної резервної системи і розглядає двох своїх кандидатів до ради керуючих регулятора як потенційних наступників голови Джерома Пауелла.

Про це пише Bloomberg.

Нові нападки узгоджуються з ідеями про те, що президент закладає основу для заміни Пауелла, коли в 2022 році закінчиться його термін на посту глави ФРС, якщо Трамп буде переобраний, або раніше, якщо центробанк не піде назустріч його закликам досить швидко.

"Наша найскладніша проблема - це не наші конкуренти, це Федеральна резервна система. ФРС підвищувала ставки занадто швидко, занадто часто і нічого не розуміє", - написав Трамп в Twitter.

Трамп неодноразово звинувачував Пауелла в тому, що регулятор не вживає достатніх заходів для підтримки економіки.

Минулого тижня президент висунув економістів Джуді Шелтон і Крістофера Уоллера на вакантні місця в раді ФРС.

Хоча у них різний досвід, обидва, швидше за все, з натхненням підтримають заклик Трампа до зниження процентних ставок.

Будь-хто з них може розглядатися на головну посаду в ФРС, коли закінчиться термін повноважень Пауелла, або навіть раніше, повідомило джерело, знайоме з ситуацією.

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Нагадуємо:

Федеральна резервна система просигналізувала про тимчасове завершення підвищення процентної ставки і готовність бути гнучкою в питанні скорочення своїх вкладень в облігації.

Останній цикл підвищення процентних ставок в США тривав з червня 2003 року по червень 2006 року.

З того моменту і до 2015 року ФРС послідовно знижувала вартість грошей - спочатку акуратними кроками з 5,25% до 4,25% річних (до кінця 2007 року), потім, на фоні іпотечної кризи, - різкіше, до 3% до січня і 2% - до квітня 2008 року.

На фоні обвалу ринків восени 2008 року ФРС послідовно знизила ставку до 1,5%, до 1%, а в грудні - до історичного мінімуму в діапазоні від 0 до 0,25%.

Наразі ФРС щомісячно скорочує свої вкладення на 50 млрд доларів. Президент США Дональд Трамп піддав критиці такі дії голови ФРС Джерома Пауелла.

Рішення скорочувати обсяг вкладень ФРС прийняла ще у вересні 2017 року, коли нею керувала Джанет Йеллен. Тоді активи ЦБ становили 4,5 трлн дол.

Скорочення активів почалося з 10 млрд доларів на місяць шляхом відмови від щомісячного реінвестування в казначейські папери США.

За нинішніх темпів скорочення балансу, що, швидше за все, займе до 3,5 років, він буде доведений до 2,5 трлн доларів.