Новини 8 липня: "закупи" Нацбанку, швидкісний інтернет в селах, заборона "Космолоту"

Про "закупи" Нацбанку. Національний банк з 1 по 5 липня купив на міжбанку 321,2 мільйона доларів - у 7,3 рази більше, ніж тижнем раніше (44 мільйони доларів).

Про швидкісний інтернет у селах. Телекомунікаційна компанія "Укртелеком" розпочала підключення абонентів до оптичної мережі в українських селах, де до кінця липня планується збудувати майже 600 кілометрів оптики.

Про заборону "Космолоту". В Українській національній лотереї заявили про припинення розповсюдження державної грошової миттєвої лотереї "КОСМОЛОТ" з 6 липня 2019 року.

Про зростання економіки. Нацбанк може переглянути прогноз ВВП України у бік поліпшення.

Про євробонди Нафтогазу. НАК "Нафтогаз України" 8 липня почне зустрічі з інвесторами у Лондоні і Франкфурті, за підсумками яких планує розмістити випуск 5-річних євробондів у євро.

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Як Веревський придбав активи "Дельта банку" з дисконтом 96%

Підприємства, на створення яких було витрачено понад 4 млрд грн клієнтів "Дельта банку", знецінилися до 4% від вартості. Як таке стало можливим і хто від цього найбільше виграв? (рос)