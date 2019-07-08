Кандидатка заявляє, що її незаконно виключили зі списків "Слуги народу"

Кандидат у народні депутати Олена Коробкова, яка перебувала на 31-му місці списку "Слуги народу", була незаконно знята з парламентських виборів.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

"Зі ЗМІ ви дізнались, що я начебто написала заяву про виключення мене зі списку кандидатів у народні депутати ПП "Слуга народу". Так ось - я жодних заяв не писала", - написала Коробкова.

За її словами, написати заяву минулою датою вона також не може.

"А вчора на з’їзді голосували списком, відповідно і рішення з’їзду є незаконним", - підкреслила вона.

Коробкова також зазначила, що підтримує президента і його "намагання змінити країну на краще".

"Підтримую програму, з якою він йшов на вибори, але не підтримую олігархів та корупційні ігри, в які намагаються грати деякі члени команди Президента", - підкреслила Коробкова.

Вона також розповіла, що після того, як її запросили до команди президента як експерта та фахівця у фінансовій сфері, вона дійсно повірила в те, що можливо разом змінити країну на краще.

"Але після моєї принципової позиції як експерта стосовно Приватбанку, в гру включились старі олігархічні клани зі своїми шавками типа Дубинського і Ко, які намагались дискредитувати мене фейковими постами", - заявила Коробкова.

І додала, що не зрозуміло, чому ці всі факти не були висвітлені у 2015 році.

"Чого очікували? Відповідь - одна. Це все фейк!" - зазначила Коробкова.

Також вона заявила про погрози в її бік і закликала президента "навести лад в середині партії та довести країні, що немає жодного впливу олігархів на нього та на рішення його команди".

Нагадаємо, 7 линя "Слуга народу" виключила зі списку 7 кандидатів, зокрема й Олену Коробкову.

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Економічна правда