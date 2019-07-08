МЕРТ знову пропонує збільшити в 10 разів фінзабезпечення туроператорів

Міністерство економічного розвитку і торгівлі оприлюднило проект закону, яким пропонується збільшити фінансове забезпечення туроператорів у 10 разів і ввести штрафи за незаконне використання категорій готелями.

Про це повідомляється в законопроекті, розміщеному на сайті міністерства.

Згідно з текстом законопроекту, сума фінзабезпечення туроператора має становити:

не менше 5% від річного обсягу продажів за попередній рік, але не менше 200 тис. євро для оператора, що пропонує послуги виїзного туризму (проти 20 тис. євро в чинному законодавстві);

не менше 100 тис. євро для туроператорів в'їзного та внутрішнього туризму (проти 10 тис. євро);

не менше 50 тис. євро для операторів внутрішнього туризму.

При цьому фінзабезпечення турагента має становити не менше 5% від річного обсягу продажів, але не менше 20 тис.євро.

Розмір гарантії для новостворених туроператорів дорівнює нижньому порогу в залежності від обраного виду туризму, або 10 тис. євро для турагента.

МЕРТ також пропонує закріпити штрафи для порушників туристичного законодавства.

Зокрема, за незаконне використання категорій об'єктів турінфраструктури і незабезпечення в'їзду-виїзду туриста згідно з договором - 100-500 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян, а при повторному порушенні протягом року - 800-1000.

У документі також наведені деталі і умови укладення договорів про туробслуговування, визначається поняття "бездоганна ділова репутація керівника туроператора".

Крім того, в проект закону додані норми про відповідність будівель готелів держбуднормам. Так, не менше 10% номерного фонду повинні бути пристосовані для осіб із інвалідністю та маломобільних груп населення.

Як зазначено в документі, законопроект розроблений із метою інтеграції національної турсфери у європейську.

Нагадаємо:

У травні-2019 уряд посилив вимоги до туроператорів перед споживачами турпослуг і зобов'язав їх забезпечувати мінімальний розмір фінансової гарантії на весь термін дії ліцензії.

Туроператори також зобов'язані розміщувати на своїх веб-сайтах інформацію про кількість укладених із туристами договорів, дані про турагентів, з якими працює, і про наявність у них фінзабезпечення.

Крім того, туроператори зобов'язані публікувати інформацію про затримку рейсів на чотири і більше годин, а також інформувати про це орган ліцензування - МЕРТ.

Постанова передбачає і створення туроператором необхідних умов для доступу до своїх офісів осіб із інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

Крім цього, таких осіб потрібно інформувати про наявність необхідної для них турінфраструктури в пакеті послуг перед продажем продукту.

Закріплені також вимоги до штату туроператора: тепер не менше 30% співробітників повинні мати три і більше років стажу роботи в сфері туризму або вищу освіту.

Порушення будь-якої з цих вимог може призвести до втрати ліцензії туроператора.

За даними МЕРТ, станом на 1 січня 2019 роки тільки 617 з 2,737 тис. ліцензованих туроператорів підтвердили наявність чинного фінзабезпечення - гарантію банку або іншої фінансової установи.