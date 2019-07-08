Заборона літати до Грузії коштуватиме авіакомпаніям РФ три мільярди рублів

Указ президента РФ Володимира Путіна про заборону російським авіакомпаніям виконувати рейси до Грузії, який набув чинності 8 липня, коштуватиме їм близько трьох мільярдів рублів (близько 42 мільйонів євро).

Про це заявив міністр транспорту Росії Євген Дітріх, передає DW.

"Зараз розрахунки проводяться. Попередньо ми оцінюємо цю суму, попередньо, дуже попередньо, в районі близько трьох мільярдів рублів", - сказав Дітріх.

Він додав, що в цю суму входять як прямі збитки, так і втрачена вигода. За його словами, авіакомпанії представлять уточнені розрахунки до середини липня.

Зазначається, що в Грузії залишаються майже 5 тисяч російських туристів, які не скористалися можливістю здати квитки до РФ або обміняти їх на більш ранні дати.

Дітріх заявив про виділення додаткових коштів на повернення туристів в перший тиждень після 8 липня.

Нагадаємо:

21 червня президент РФ Володимир Путін заборонив авіакомпаніям Росії перевозити громадян до Грузії, починаючи з 8 липня.

Грузинським авіаперевізникам також заборонено літати в Росію з цього дня.