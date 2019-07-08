Чистка в АМКУ: Загребельська оскаржуватиме своє звільнення

Колишня державна уповноважена Антимонопольного комітету Агія Загребельська заявила, що оскаржуватиме указ президента Володимира Зеленського про своє звільнення.

Про це вона сказала в інтерв'ю LIGA.net.

Загребельська підкреслила, що законних підстав для її звільнення немає, про причини звільнення їй не повідомили.

Моє звільнення вигідне монополістам. Тут і російські власники українського трубопроводу, і обленерго, і українські промислові монополісти, і монопольний продавець тютюну - "Тедіс", і різноманітні діячі штучних державних монополій на зразок Міністерства юстиції з СЕТАМом, і "майданчики-прокладки" Фонду держмайна з вигодонабувачами у парламенті, і одна з найбільших мафій в Україні - гральна", - заявила вона.

На питання, чи її звільнення - особиста ініціатива голови АМКУ чи президента, Загребельська відповіла, що голова АМКУ Юрій Терентьєв "звичайно, хотів мого звільнення останні кілька років, але не думаю, що Терентьєв впливає на факсиміле президента".

"Рішення про моє звільнення пролобіювали більш впливові особи. Однак, цілком ймовірно, що Терентьєва "розвели" і взяли з нього обіцянку бути слухняним в обмін на "крісло" і моє звільнення", - додала вона.

Колишня державна уповноважена Антимонопольного комітету також підкреслила, що після зміни влади не зустрічалася ні з президентом, ні з жодним із чиновників Офісу президента.

"Відповідно, ніяких звітів про мою роботу, пояснень, планів ніхто не питав", - зазначила Загребельська.

Нагадаємо:

5 липня президент Володимир Зеленський звільнив трьох державних уповноважених Антимонопольного комітету України - Андрія Вовка, Валерія Полюховича та Агію Загребельську.

Антимонопольний комітет підконтрольний президенту і підзвітний Верховній Раді.

До його складу входять глава комітету і вісім державних уповноважених, які є його членами.

Звільнені Зеленським держуповноважені працювали в АМКУ з 2015 року.

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