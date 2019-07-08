"Укрзалізниця" перевозитиме у складі пасажирських поїздів пошту, а не вантажі

У контейнерах, які "Укрзалізниця" має намір включити до складу деяких пасажирських поїздів, планується перевозити поштові відправлення, а не вантажі.

Так операційний директор АТ "Укрзалізниця" В'ячеслав Єрьомін роз'яснив інформацію про те, що компанія хоче використовувати пасажирські поїзди для вантажоперевезень, повідомляє прес-служба компанії.

За його словами, наразі компанія веде переговори з поштовими операторами.

Він додав, що залізниця — прогнозований та стабільний вид транспорту, що зможе забезпечити чітку доставку відправлень практично будь-яких розмірів.

"У цій послузі зацікавлені наші поштові оператори. Наразі ми ведемо з ними переговори, і вже зараз вони дуже зацікавлені в цій послузі, адже їхні клієнти зможуть завжди вчасно отримати свій вантаж, незалежно від погоди та інших факторів, які впливають на автотранспорт", — зазначив Єрьомін.

Він додав, що ця послуга надаватиметься аналогічно вагонам-автомобілевозам і жодним чином не вплине на якість та швидкість пасажирських перевезень.

Для перевезення поштових відправлень планується використовувати фітингові платформи, які буде модернізовано під візки пасажирських вагонів, додали у компанії.

Нагадаємо, 5 липня в "Укрзалізниці" повідомили, що плануюють перевозити вантажі упасажирських поїздах.

Економічна правда