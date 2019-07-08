British Airways загрожує штраф у 200 мільйонів доларів за витік даних клієнтів

Управління з питань інформації Великої Британії (ICO) вирішило оштрафувати авіакомпанію British Airways на 183 млн фунтів стерлінгів ($229,3 млн) за витік даних клієнтів минулого року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

У вересні минулого року авіакомпанія виявила, що дані кредитних карток сотень тисяч її клієнтів були вкрадені під час хакерської атаки на її веб-сайт і додаток.

Власник IAG British Airways заявив у понеділок, що ICO пропонує ввести штраф, який дорівнює 1,5% світового обороту компанії за 2017 рік.

"Ми здивовані та розчаровані цим початковим висновком ICO. British Airways швидко відгукнулася на злочинний акт щодо крадіжки даних клієнтів. Ми не знайшли жодних доказів шахрайства / шахрайської діяльності на рахунках, пов'язаних з крадіжкою", - заявив Алекс Крус, голова та виконавчий директор British Airways.

Раніше British Airways повідомляла, що атака зачепила близько 380 тисяч транзакцій, проте серед викрадених даних не було інформації про поїздки чи паспорти. Хакери отримали доступ до імен, адрес електронної пошти, інформації про кредитні картки.

У British Airways є 28 днів, щоб подати апеляцію.

Європейська правда