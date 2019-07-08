Саудівська авіакомпанія відмовилась купувати лайнери Boeing 737 MAX

Саудівський лоукостер Flyadeal відмовився від попередніх домовленостей з американською компанією Boeing щодо поставки літаків 737 MAX на користь її європейського конкурента Airbus.

Про це повідомляє DW.

Зазначається, що замість 50 лайнерів 737 Max компанія Flyadeal планує придбати 30 літаків A320neo.

"Авіакомпанія Saudi Arabian Airlines, "дочкою" якої є Flyadeal, підписала з Airbus договір про купівлю кількох десятків лайнерів ще на Міжнародному авіакосмічному салоні в Парижі, який проходив у червні.

Але тоді не було відомо, що європейські літаки отримає саудівський лоукостер, який замінить ними американські Boeing 737 Max", - йдеться у повідомленні.

Компанія планує, що в майбутньому авіапарк Flyadeal складатиметься тільки з літаків A320neo марки Airbus.

Партія з 30 таких літаків загальною вартістю 5,9 мільярда євро надійде в Саудівську Аравію у грудні.

Нагадаємо:

10 березня в Ефіопії розбився пасажирський літак Boeing 737 MAX авіакомпанії EthiopianAirlines, що виконував рейс до Найробі (Кенія). На борту були 149 пасажирів і 8 членів екіпажу. Усі вони загинули.

Жертвами авіакатастрофи стали громадяни понад 30 країн. Причина катастрофи поки невідома.

У жовтні 2018 року Boeing 737 MAX індонезійської компанії Lion Air впав у Яванське море. Тоді загинули 189 осіб.

12 березня Європейське агентство авіаційної безпеки тимчасово заборонило експлуатацію літаків Boeing 737 Max. 13 березня до заборони приєдналась Україна.

Читайте також: Круте піке: чи злетить Boeing 737 і що треба знати пасажирам