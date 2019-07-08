Гройсман заявив, що восени газ для населення не здорожчає

Ціна на газ для населення восени підніматись не буде.

Про це 7 липня в ефірі телеканалу ICTV заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, пише "Інтерфакс-Україна".



"Наразі "Нафтогаз" закачує газ за діючими цінами. Ціни - в нижній точці і тому вони не можуть бути підвищені, оскільки запас (газу в газосховищах - ред.) зараз, на початок опалювального сезону буде сформований у 20 млрд. м куб. Цього нам вистачить повністю для проходження наступного опалювального сезону", - пояснив глава уряду.

Гройсман підкреслив, що не бачить об'єктивних підстав для підвищення ціни на газ та пообіцяв, що робитиме все, щоб "монополісти дотримувались стратегії зменшення цін".

Також Гройсман зазначив, що встановлюючи граничну вартість послуг на постачання тепла і гарячої води споживачам, уряд забрав "неефективну" складову, яка збільшувала тарифи.

"Ми зрізали неефективність, ... прийняли рішення, що тариф (за Гкал тепла) має бути не більше 1400 грн. Це буде економія. Ми назвали це "Чесна платіжка". Ми змусимо "комунальних баронів" привести вартість тепла у відповідність", - заявив прем'єр.

Результати аналізу вартості тепла у різних регіонах показали, що деякі компанії, які постачають ресурси, зареєстровані в офшорах, зазначив Гройсман.

"Ціна газу для всієї країни рівна, і я не розумію, чому при однаковій ціні газу в одному місті ціна гігакалорії тепла становить 1300 грн, а в іншому- понад 2000 грн. Зараз ціни на газ – у нижній точці", - додав він.

Відповідно до рішення уряду, в Україні встановлено граничні ціни на 1 Гкал тепла на рівні 1400 грн за наявності лічильника або 35,21 грн за 1 м. кв у разі відсутності лічильника, на гарячу воду – 83,66 грн за 1 м. куб за наявності сушарок та підключення їх до систем постачання гарячої води, 75,74 грн за 1 м. куб – у разі їх відсутності.

Українська правда