Deutsche Bank може скоротити до 20 тисяч співробітників

Найбільша фінансова установа Німеччини - Deutsche Bank - може скоротити до 20 тисяч робочих місць у рамках радикальної реорганізації.

Про це повідомляє ВВС.

"У результаті масштабної та радикальної реорганізації під звільнення можуть потрапити до 20 тисяч співробітників. Очікується, що наглядова рада Deutsche Bank затвердить відповідний план уже цієї неділі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що потреба у реорганізації з'явилась після провалу переговорів про злиття Deutsche Bank зі своїм головним конкурентом Commerzbank у квітні 2019 року.

Німецький уряд підтримав злиття. Проте обидва банки прийшли до висновку, що угода була б занадто ризикованою, побоюючись, що витрати на об'єднання можуть переважати вигоди.

Метою реорганізації банку є його зосередження на зростаючому та вигідному бізнесі та покращення ефективності у цілому.

"Deutsche Bank вже багато років бореться із занепадом свого інвестиційного банкінгу і зробив кілька спроб відновити свій бізнес. У п'ятницю банк оголосив, що голова інвестиційного банкінгу, Гарт Річі, йде з посади.

Акції впали на чверть за останній рік. Минулого місяця вони впали нижче 6 євро за акцію, але з тих пір трохи відновилися, а у п'ятницю, 5 липня, вартість однієї акції становила 7,17 євро", - пише ВВС.

Нагадуємо:

У середині березня Commerzbank і Deutsche Bank підтвердили, що почали обговорення потенційного злиття.

Але у квітні стало відомо, що Deutsche Bank і Commerzbank припиняють переговори про можливе злиття.

Обидві фінкомпанії витратили мільярди доларів на реструктуризацію, зміни в керівному складі та скорочення персоналу, але жодної з них так і не вдалося істотно поліпшити свої показники.

Злиття Deutsche Bank і Commerzbank могло привести до створення третього за величиною активів банку у Європі після британського HSBC і французького BNP Paribas — близько 1,9 трлн євро.