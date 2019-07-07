Будівля в Києві вартістю 120 мільйонів повернулася в держвласність

У Держреєстр прав власності внесено запис про скасування реєстрації права власності на будівлю по вулиці Гонти в Києві.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби прокуратури Києва.

"За позовом столичної прокуратури відновлено порушене право власності держави на групу приміщень нежитлової будівлі площею понад 4 тис кв м і вартістю майже 117 млн ​​гривень по вул Івана Гонти", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що факт незаконного відчуження з власності держави приміщень, які були закріплені за ДП "Київкомунекологія", був встановлений правоохоронцями в червні 2018 року.

Незважаючи на заборону на відчуження цього майна, право власності на нього в березні 2017 року було зареєстровано за приватним підприємством на підставі договору купівлі-продажу від листопада 2003 року, який суперечить вимогам законодавства.

Підкреслюється, що жоден уповноважений державний орган згоди на відчуження групи нежитлових приміщень не надавав, аукціон з продажу цього майна ніколи не проводився, а договір купівлі-продажу на товарній біржі не реєструвався.

Економічна правда