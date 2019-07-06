Садовий розповів, коли визначать переможця тендеру на будівництво сміттєпереробного заводу у Львові

Мер Львова Андрій Садовий заявив, що переможця тендеру на будівництво заводу з переробки твердих побутових відходів у Львові визначать у вересні.

Про це він сказав на представленні нового голови Львівської ОДА Маркіяна Мальського, коли президент Володимир Зеленський надав йому слово, щоб висловитися з цієї теми, передає "Інтерфакс-Україна".

"Уже проведено перший тендер, з 11 компаній, які в ньому брали участь, залишилося 5. Тендер проводиться за процедурами Європейського Союзу.

Ми очікуємо у вересні на фінальне рішення про компанію, яка будуватиме завод. Цього року ми вже почнемо будувати завод", - зазначив Садовий.

За його словами, термін будівництва - два роки.

"Гроші є, ділянка є, проект є, головне, щоб не було різних провокацій і блокад", - додав мер Львова.

Він розповів, що це буде міжнародна компанія з величезним досвідом, оскільки всі п'ять компаній, які пройшли перший етап тендеру, побудували у світі багато заводів.

Крім цього, Садовий зазначив, що у 2019 році розпочнеться рекультивація Грибовицького полігону побутових відходів у рамках проекту ЄБРР.

Нагадаємо:

1 червня 2018 року мер Львова Андрій Садовий підписав кредитну угоду з ЄБРР про виділення 35 млн євро.

Пакет фінансування буде включати в себе 13-річний кредит ЄБРР у ​​розмірі 20 млн євро і 5 млн євро кредиту від Фонду чистих технологій на будівництво сміттєпереробного заводу, інвестиційний грант в розмірі до 10 млн євро від Східноєвропейського фонду енергоефективності та навколишнього середовища на рекультивацію Грибовицького полігону.

Заявки подали такі компанії: Eggersmann Anlagenbau GmbH (Німеччина), Control Process S.A. (Польща), СМЕС (China Machinery Engineering Corporation, КНР), Ceres Group SAS (Франція), ECONOVA (АТ ЕКОНОВА, Польща), HELECTOR S. A (Греция), M-U-T (Австрія), JV EFACEC-TAHAL (Израиль), Atzwanger AG (Италия), Axis-Waste Treatment Technologies (Нідерланди), RIKO, industrijski, gradbeni inženiring in leasing, d.o.o. (Словенія), 3 B Hungaria (Угорщина)



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