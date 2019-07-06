Коболєв розповів, чому Нафтогаз не хоче виплачувати дивіденди уряду

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що важливіше витратити доходи компанії на закачування газу до підземних сховищ, ніж виплатити дивіденди державі.

Про це він написав на своїй сторінці в facebook.

Коболєв відповів на погрозу прем’єр-міністра України про звільнення керівників державних компаній, які судяться з урядом і не виконують ухвалених ним рішень.

За словами Коболєва, "Нафтогаз" опинився перед вибором: виплатити дивіденди уряду (плюс 60% до 30%, які компанія вже виплатила), або відтермінувати їх виплату і продовжити закачування газу до підземних сховищ.

Коболєв повідомив, що обсяг газу в сховищах становить 13,8 млрд кубометрів, і туди ще потрібно закачати більше 6 млрд кубометрів, тобто 60 млн кубометрів газу щодня.

"Тільки накопичивши у сховищах близько 20 млрд кубометрів, ми гарантуємо стабільне проходження опалювального сезону навіть за переривання Росією транзиту з 1 січня. Цим ми також забезпечимо сильну позицію в переговорах із "Газпромом", - пояснив він.

"Я несу за це відповідальність як керівник державної компанії і як громадянин України", - додав Коболєв.

При цьому він зазначив, що НАК працює над залученням додаткових коштів на зовнішньому ринку шляхом випуску євробондів. За словами Коболєва, при наявності відповідних дозволів профільних міністерств "Нафтогаз" зможе вийти на ринок зовнішніх інвестицій вже наступного тижня.

Нагадуємо:

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман закликав членів уряду до наступного засідання Кабміну прийняти протокольне рішення про внесення пропозиції про звільнення керівників держпідприємств, які судяться з урядом і не виконують ухвалених ним рішень.

Про це він заявив, коментуючи рішення Окружного адміністративного суду Києва, який призупинив рішення Кабінету Міністрів, яким НАК "Нафтогаз України" зобов'язали направити на дивіденди 12,25 млрд грн, що становить 90% чистого прибутку за 2018 рік

Іншим рішенням у тій самій справі від 25 червня Окружний адміністративний суд призупинив дію постанови Кабміну №364 щодо АТ "Укрнафта".

НАК "Нафтогаз України" і "Укрнафта" оскаржили постанову Кабінету міністрів про норматив відрахування чистого прибутку за 2018 рік і попросили суд об'єднати свої позови.

Суперечка між урядом і НАК розпочалась із того, що Гройсману не сподобались "захмарні" зарплати правління "Нафтогазу". Однак Гройсман заперечив конфлікт із главою НАК.

Пізніше наглядова рада НАКу вирішила все ж таки продовжити контракт із Коболєвим і встановити його місячний оклад у розмірі 2,08 млн гривень.

За словами Коболєва, призначати, звільняти, міняти зарплату, виписувати премії – цеповноваження виключно Наглядової Ради НАК.

Після цього Кабмін оголосив конкурс на главу правління "Нафтогазу".

Глава "Нафтогазу" заявив, що не збирається звільнятися з посади.

Українська правда

У той же час Коболєв заявив, що оголошення урядом конкурсу на посаду глави НАКсуперечить українському законодавству.

У результаті уряд ухвалив рішення про продовження контракту з правлінням НАК "Нафтогаз України" та його головою Андрієм Коболєвим.

При цьомк Кабінет Міністрів вніс зміни до статуту НАК "Нафтогаз України", наділивши збори акціонерів повноваженнями на обрання і звільнення голови та членів правління без подання наглядової ради.

Коболєв заявив, що тема його зарплати отримала "політичне забарвлення" і пообіцяв до кінця року віддавати весь дохід на благодійність.

Посол США підтримувала Коболєва у конфлікті з Гройсманом.