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"Нафтогаз" готовий уже наступного тижня вийти на ринок євробондів

П'ятниця, 5 липня 2019, 17:27

НАК "Нафтогаз України" очікує якнайшвидшого дозволу Кабміну для виходу на ринок євробондів для забезпечення закупівлі газу і формування достатніх його запасів для успішних переговорів з "Газпромом".

Про це на брифінгу заявив голова правління НАК Андрій Коболєв, передає "Інтерфакс-Україна".

"У нас все готово для виходу на ринок наступного тижня", - сказав він.

У коментарі агентству Коболєв підкреслив, що уряд поки не надав відповідного дозволу.

За його словами, Кабмін у травні заборонив "Нафтогазу" випуск єврооблігацій до випуску їх сувереном.

Голова правління "Нафтогазу" заявив, що є міжнародні банки, які готові позичити 100 мільйонів доларів, тому він розраховує на успіх розміщення.

Коболєв також підкреслив, що в умовах необхідності щоденного нарощування запасів газу на 60 млн кубометрів керівництво НАК вирішило відстрочити виплату частини дивідендів і він готовий нести за це персональну відповідальність.

"Якщо не буде запасів газу у 20 мільярдів кубометрів, буде підірвана договірна позиція і підписати контракт буде неможливо", - наголосив він.

Нагадаємо:

Раніше голова правління НАК "Нафтогаз" Андрій Коболєв допускав можливість випуску єврооблігацій ближче до вересня і розраховував, що вихід України на ринок може відбутися в кінці травня.

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Нафтогаз євробонди

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