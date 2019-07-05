"Нафтогаз" готовий уже наступного тижня вийти на ринок євробондів
НАК "Нафтогаз України" очікує якнайшвидшого дозволу Кабміну для виходу на ринок євробондів для забезпечення закупівлі газу і формування достатніх його запасів для успішних переговорів з "Газпромом".
Про це на брифінгу заявив голова правління НАК Андрій Коболєв, передає "Інтерфакс-Україна".
"У нас все готово для виходу на ринок наступного тижня", - сказав він.
У коментарі агентству Коболєв підкреслив, що уряд поки не надав відповідного дозволу.
За його словами, Кабмін у травні заборонив "Нафтогазу" випуск єврооблігацій до випуску їх сувереном.
Голова правління "Нафтогазу" заявив, що є міжнародні банки, які готові позичити 100 мільйонів доларів, тому він розраховує на успіх розміщення.
Коболєв також підкреслив, що в умовах необхідності щоденного нарощування запасів газу на 60 млн кубометрів керівництво НАК вирішило відстрочити виплату частини дивідендів і він готовий нести за це персональну відповідальність.
"Якщо не буде запасів газу у 20 мільярдів кубометрів, буде підірвана договірна позиція і підписати контракт буде неможливо", - наголосив він.
Нагадаємо:
Раніше голова правління НАК "Нафтогаз" Андрій Коболєв допускав можливість випуску єврооблігацій ближче до вересня і розраховував, що вихід України на ринок може відбутися в кінці травня.
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