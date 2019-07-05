Аеропорт "Харків" збільшив пасажиропотік майже на третину

Пасажиропотік Міжнародного аеропорту "Харків" за півроку зріс на 26%, якщо порівнювати з таким же періодом минулого року.

Про це повідомляє аеропорт на своїй сторінці у Facebook.

"За перші два квартали 2019 року пасажиропотік Міжнародного аеропорту "Харків" виріс на цілих 26% у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року. А це 552,6 тис. пасажирів і 2478 вильотів", - заявили на підприємстві.

Так, у червні 2019 року пасажиропотік становив 124,4 тис. осіб, що на 9% більше, ніж у червні 2018 року.

Серед найпопулярніших напрямків серед харків'ян стали: Анталія, Київ, Стамбул, Шарм-Ель-Шейх і Відень. Крім того, цього літа користуються популярністю такі країни як: Греція, Грузія, Ліван і Чорногорія.

В аеропорту зазначили, що важливими подіями місяці стали: відкриття регулярних рейсів до Одеси, Ріміні, Кутаїсі і Париж (SkyUp Airlines) і старт прямих рейсів до Кракова (Ryanair).

Крім того, аеропорт пройшов сертифікацію, що відповідає європейським стандартам.

Нагадаємо, невеликі аеропорти допомогли забезпечити Україні рекордний пасажиропотік в минулому році.

Так, аеропорт "Харків" продемонстрував приріст у 19,4%, обслуживши у 2018 році 962,5 тис. пасажирів.

Економічна правда