Аграрий експорт із України до ЄС зріс на третину

Експорт продукції українського аграрно-промислового комплексу до країн ЄС у січні-травні 2019 року зріс на 30,8% у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року — до 2,97 мільярда доларів.

Про це повідомила в. о. міністра аграрної політики та продовольства України Ольга Трофімцева.

"Експорт української продукції до ЄС за звітний період збільшився на 30,8% - до 2,967 млрд дол. Імпорт збільшився на 12,1% і становить 1,227 млрд дол", - написала вона на своїй сторінці у Facebook.

Найбільше продукцією АПК Україна торгувала з Нідерландами – їхня частка у товарообігу між Україною та країнами ЄС становить 17,6%, а також Іспанією (13,7%), Польщею (13,1%), Німеччиною (10,8%) та Італією (10,8%).

Основними продуктами в структурі експорту до ЄС є зернові злаки - 1,4 млрд дол, рослинна олія - 610,5 млн дол, залишки та відходи харчової промисловості - 272,8 млн дол, насіння олійних культур - $177,4 млн, м'ясо та харчові субпродукти птиці — майже 86 млн дол, плоди, горіхи та цедра - 53 млн дол, вироби із зерна та хлібних злаків - 36,4 млн дол, мед - 34,6 млн дол.

Загалом зовнішньоторговельний обіг між Україною та країнами ЄС за підсумками січня — травня 2019 року збільшився на 24,7% (або на 830,6 млн дол. США) у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року та склав 4.2 млрд дол. США.

Європейська правда