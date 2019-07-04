Таксі-сервіс Bolt відкриває офіс і центр досліджень у Києві
Компанія Bolt відкриє офіс та центр досліджень і розробок у столичному інноваційному парку UNIT.City.
Про це повідомив UNIT.City на своїй сторінці у Facebook.
"Уже в серпні команда з понад 50 людей працюватиме в інноваційному парку. А в кінці року планують набирати розробників у R&D", - зазначається у повідомленні.
Очікується, що новий резидент значно посилить інноваційний парк та стартап-екосистему Києва.
Bolt — транспортна платформа (автомобілі, мотоцикли, електросамокати), що розвивається найстрімкіше в Європі та Африці. Зараз вона має вже 25 млн користувачів у 30 країнах світу.
Серед інвесторів — Daimler (виробник Mercedes-Benz), китайський агрегатор таксі Didi Chuxing, інвестиційний фонд Korelya Capital і співзасновник TransferWise.
Нагадаємо:
Із травня 2019 року Bolt перестав приймати водіїв на "євробляхах".
А з липня таксі-сервіс Bolt страхуєжиття кожного пасажирана 1 мільйонгривень.
Економічна правда
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