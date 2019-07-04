Таксі-сервіс Bolt відкриває офіс і центр досліджень у Києві

Компанія Bolt відкриє офіс та центр досліджень і розробок у столичному інноваційному парку UNIT.City.

Про це повідомив UNIT.City на своїй сторінці у Facebook.

"Уже в серпні команда з понад 50 людей працюватиме в інноваційному парку. А в кінці року планують набирати розробників у R&D", - зазначається у повідомленні.

Очікується, що новий резидент значно посилить інноваційний парк та стартап-екосистему Києва.

Bolt — транспортна платформа (автомобілі, мотоцикли, електросамокати), що розвивається найстрімкіше в Європі та Африці. Зараз вона має вже 25 млн користувачів у 30 країнах світу.

Серед інвесторів — Daimler (виробник Mercedes-Benz), китайський агрегатор таксі Didi Chuxing, інвестиційний фонд Korelya Capital і співзасновник TransferWise.

Нагадаємо:

Із травня 2019 року Bolt перестав приймати водіїв на "євробляхах".

А з липня таксі-сервіс Bolt страхуєжиття кожного пасажирана 1 мільйонгривень.

Економічна правда