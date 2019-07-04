Розпочато кримінальне провадження щодо баришевської судді, яка зупинила ліцензію SkyUp

Державне бюро розслідувань почало кримінальне провадження щодо судді Баришівського райсуду Олени Литвиненко, яка призупинила дію ліцензії авіаперевізника SkyUp.

Підставою стало розслідування програми "Схеми: корупція в деталях", повідомляє "Радіо Свобода", яке є співорганізатором програми разом із телеканалом "UA:Перший".

Журналісти виявили, що мешканка Баришівки Оксана Пасенко, яка вказана позивачкою в ухвалі суду, насправді не подавала позов проти авіакомпанії і не користувалася її послугами.

24 червня Бюро зареєструвало провадження за фактом "постановлення суддею завідомо неправосудної ухвали" – тобто за ч.1. статті 375 Кримінального кодексу України. Ця стаття передбачає санкції у вигляді обмеження волі до 5 років або позбавлення волі від 3 до 5 років.

Крім того, у ДБР повідомили, що слідчі збирають докази та отримують покази щодо вчинення злочину.

Але поки що жодній особі не повідомлено про підозру в цьому провадженні.

Нагадаємо:

24 травня суддя Баришівського суду Олена Литвиненко винесла ухвалу щодо призупинення ліцензії SkyUp, але не заборонила компанії перевозити пасажирів до вирішення спору по суті.

Журналісти хотіли звернутись до неї по коментар, та застати її на робочому місці не змогли: у суді сказали, що вона у відпустці.

У позовній заяві від імені Оксани Пасенко на SkyUp йшлося, що вона придбала квитки на рейс 17 травня до Шарм-ель-Шейха з вильотом з аеропорту "Київ" (Жуляни) на рейс SkyUp, а 16 травня їй повідомили, що виліт переноситься на 20 травня через відсутність літаків.

Всі ці дані разом з добіркою негативних відгуків щодо авіакомпанії в мережі, називалися в заяві як причина відмови від поїздки.

Баришівський суд на цій підставі ухвалив рішення про призупинення ліцензії приватному українському авіаперевізнику.

У свою чергу, в авіакомпанії у відповідь на запит "Схем" поінформували, що затримки у рейсах в той день дійсно були, але не на три дні, а максимум – на 4 години, і не з Жулян, а з Борисполя. Вильотів у SkyUp Airlines з аеропорту "Київ" у травні взагалі не було.

Пізніше мешканка Баришівки Оксана Пасенко подала заяву про відмову від начебто її позову щодо SkyUp.

Крім того, у день, коли Оксана Пасенко заявила поліції, що не подавала позову до SkyUp, начебто від її імені надійшла заява на ім’я нардепа Олександра Дубініна з проханням посприяти у забезпеченні виконання рішення суду.

Документ датований 18 червня, вже 19 червня з приймальні Дубініна надіслали депутатське звернення до Міністерства інфраструктури щодо заборони SkyUp літати.

Цей депутат – багаторічний менеджер підприємств групи "Приват", підконтрольної олігарху Ігорю Коломойському, який також володіє компанією "Міжнародні авіалінії України".

Дубінін у коментарі "Схемам" запропонував Пасенко просто спростувати звернення до нього і ніяк не прояснив свої стосунки з Коломойським.

А Коломойський заявив, що Дубінін "не є до нього афілійованою особою".

Українська правда