У американському Сенаті зробили крок до схвалення санкцій проти "Північного потоку—2"

Комітет Сенату США схвалив законопроєкт, який має накласти санкції щодо компаній та осіб, які беруть участь у будівництві газопроводу "Північний потік-2".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на американського журналіста Джоша Рогіна.

"Законопроєкт про накладання санкцій на компанії з глибоководних газопроводів, що будують російський проєкт "Північний потік-2", схвалені комітетом 20 голосами до 2", - розповів він у своєму Twitter.

Законопроєкт "про захист енергетичної безпеки Європи", зареєстрований республіканським сенатором Тедом Крузом, відображає занепокоєння деяких законодавців щодо впливу Росії в Європі.

Документ має пройти як Сенат, так і Палату представників та бути підписаним президентом Дональдом Трампом, щоб стати законом.

Проти проєкту газопроводу "Північний потік-2" виступають США, кілька країн Східної Європи, Скандинавії та Балтики. Вони побоюються, що газогін збільшить залежність Європейського Союзу від російського газу.

Планується, що обмежувальні заходи будуть спрямовані на судна, які прокладають газопровід, та компанії, які володіють цими суднами.

Йдеться зокрема про дві компанії, які мають контракти на прокладку труб для "Північного потоку-2": швейцарську Allseas й італійську Saipem.

Пропонується також посилювати тиск на "Газпром" і п'ять компаній-партнерів по "Північному потоку-2": Uniper і Wintershall з Німеччини, британсько-нідерландську Shell, OMV з Австрії та Engie з Франції.

Під санкції відповідно до проєкту закону підпадають всі судна, які ведуть прокладку труб для експорту російського газу на глибині 100 футів (близько 30 м). Крім цього, законопроєкт передбачає санкції проти компаній, які проводять страхування газопроводу.

Власникам компаній і техніки пропонують заборонити в'їзд в США і заморозити їхні активи.

Європейська правда