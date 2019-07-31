Всі розділи
Укр / Рус

Колишня експертка МВФ очолила наглядову раду Приватбанку

Середа, 31 липня 2019, 16:00
 

Оновлений склад наглядової ради "Приватбанку" обрав своєю головою Шерон Іcкі, яка в минулому була міжнародним радником Управління технічної допомоги Казначейства США і експертом-консультантом МВФ.

Про це повідомляє прес-служба банку.

"Ми розуміємо великі виклики, що стоять перед нами, і впевнені, що подолаємо їх. Разом з менеджментом банку ми готові продовжувати подальшу якісну трансформацію установи", - зазначила Іскі.

Міністр фінансів Оксана Маркарова привітала новий склад наглядової ради і новообрану голову і нагадала про необхідність досягнення цілей, закладених в політиці власності і стратегії "Приватбанку".

"Приватбанк" має бути стабілізовано, оздоровлено, розвинено і повернено на ринок шляхом приватизації до 2022 року. І ця амбітна мета випадає для виконання новому складу наглядової ради. Наше завдання - зробити роботу банку максимально підзвітною нашим власникам: українським платникам податків, а майбутню приватизацію – максимально прозорою і ефективною", - підкреслила Маркарова.

Раніше Кабінет міністрів затвердив у наглядову раду Приватбанку Себастіана Шьонайх-Каролата, Ольгу Томаш та Романа Сульжика.

Нагадуємо:

19 червня троє іноземців, які брали участь у конкурсі на роботу у наглядовій раді Приватбанку, відмовилися вступати на посади через "неприйнятність вимог антикорупційного законодавства України щодо електронного декларування".

Проте як повідомлялось, насправді причина може бути іншою.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Приватбанк Мінфін

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Суд Лондона завершив розгляд апеляційної скарги Приватбанку проти екс-власників 29 липня 2019, 12:13
Приватбанк отримав від НБУ 2,5 мільярда рефінансування 26 липня 2019, 13:05
У Приватбанку відреагували на рішення суду у спорі з власниками євробондів 25 липня 2019, 19:56
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!