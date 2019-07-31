У Мінрегіоні вивчають можливість проектування у кафе ігрових куточків для дітей

Мінрегіон вивчає пропозицію щодо проектування організованих ігрових куточків для дітей у кафе, ресторанах та інших закладах харчування.

Про це заявив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Лев Парцхаладзе.

"Зараз плануємо більш детально вивчити це питання для можливого внесення змін у державні будівельні норми", - зазначив він.

За його словами, у цьому питанні важливо визначити конкретні вимоги не тільки до розмірів та їх відокремлення від загальних залів у закладах харчування, а й до безпеки облаштування таких приміщень або зон.

"Погоджуюсь на 100%, що у барах та клубах дитячі зони точно не потрібні. Проте сьогодні і в Києві, і в інших містах є багато сімейних закладів, які можна відвідувати з дітьми у тому числі. І не завжди для них передбачені такі зручності як ігрова зона.

А норми ДБН настільки застарілі, що там визначається можливість це робити лише в дитячих кафе. Тому думаю, що їх влаштування і в інших актуальних для цього закладах має бути обов’язково передбачене", - додав Парцхаладзе.

Нагадаємо:

Мінрегіон оновить державні будівельні норми щодо проектування підприємств харчування, зокрема, у нових нормах пропонують ввести сучасну класифікацію таких об'єктів на заміну старій радянській.

Економічна правда